Continui disagi nel rione di "Bach'e Mara", tra le vie Mara e Santa Lucia, a Settimo San Pietro per i frequenti blackout elettrici.

Tutto è iniziato sabato col rione rimasto senza corrente per 20 ore, e poi ancora da ieri pomeriggio alla scorsa notte, con i residenti costretti al caldo infernale, con danni anche tra gli elettrodomestici e pesanti disagi per bambini e anziani in particolare.

All'Enel si chiede un intervento risolutivo. La situazione dopo il lunghissimo blackout di sabato scorso, sembra invece essersi normalizzata nelle altre parti dell'abitato.

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