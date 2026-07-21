Si è concluso il sopralluogo lungo la strada di San Giovanni, che conduce al depuratore, effettuato dal sindaco di Mandas Umberto Oppus insieme al presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu. Durante la visita sono stati accertati i danni causati alla viabilità nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione.

Il primo cittadino ha chiesto ad Abbanoa un intervento di ripristino della viabilità, necessario per riportare la strada in condizioni di sicurezza e piena funzionalità. Parallelamente, il Comune dispone già di un finanziamento di 300 mila euro destinato agli interventi sull’area.

«Con il sopralluogo abbiamo potuto constatare direttamente le criticità presenti sulla strada di San Giovanni. Ho chiesto che si proceda quanto prima con il ripristino dei tratti danneggiati, così da garantire una viabilità sicura e tutelare un'infrastruttura importante per il territorio», ha spiegato il sindaco Umberto Oppus.

L'amministrazione comunale di Mandas prosegue così il lavoro sui temi della viabilità e della tutela dell'ambiente, in collaborazione con Abbanoa, per completare gli interventi collegati al nuovo depuratore.

© Riproduzione riservata