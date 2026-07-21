Fede, tradizioni popolari, musica e animazione per bambini. C’è tutto questo nel programma dei festeggiamenti per San Pantaleo, martire di Nicomedia e patrono del paese, a cui è intitolata la Cattedrale romanica edificata tra il dodicesimo e tredicesimo secolo.

Quattro i giorni di festa organizzati dal comitato di San Pantaleo, festeggiamenti in collaborazione con la parrocchia e il patrocinio del Comune di Dolianova.

Si comincia venerdì 24 luglio con lo spettacolo del gruppo Magica 90 Party Show in programma alle 22 in piazza Europa.

Sabato 25 luglio, dalle 18, le attività di animazione per bambini e, dalle 22, lo spettacolo dei Pinguini Tattici Spettacolari.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla danza e alle tradizioni popolari. Alle 20, sempre in Piazza Europa, l’esibizione degli allievi della scuola di danza Asd Team Lux a cui seguirà, dalle 22.00, l’intrattenimento con il gruppo “A Bratzos Tentos”.

Lunedì 27 luglio il momento più atteso dei riti religiosi. Dopo la messa cantata delle 19 in Cattedrale con il coro di Punto Musica, partirà la processione solenne per le vie del centro storico accompagnata dalla Confraternita del Santo Rosario, dai Gruppi Folk, dalla banda del Circolo musicale parteollese e dai cavalieri.

Al termine dei riti religiosi, sul sagrato della cattedrale di San Pantaleo, si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta f.lli Massa. Gran finale con i balli sardi in piazza e l’esibizione dei gruppi folk accompagnati dal fisarmonicista Ireneo Massidda.

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