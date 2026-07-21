Per la quarta volta consecutiva la zona di via Vico, via Manara e delle strade limitrofe a Quartu è da ieri notte senza corrente. Un'altra notte da incubo per tantissime persone, molti anziani e malati, che non hanno potuto accendere nemmeno i condizionatori.

A creare disagi è un grosso guasto che i tecnici dell'Enel provvederanno a riparare da questo pomeriggio. Per questo sarà necessario togliere la luce anche a chi non ha subito interruzioni, per 45 minuti nel primo pomeriggio e per altri 45 minuti in serata. Lo comunica la stessa Enel. «In merito ai disservizi elettrici che hanno interessato nei giorni scorsi l'area di via Vico, via Manara, via Tommaseo e le zone limitrofe, E-Distribuzione desidera esprimere il proprio rammarico per i disagi registrati dagli utenti».

L'azienda informa che «nella giornata odierna sarà effettuata un'interruzione programmata e urgente dell'energia elettrica, necessaria per consentire la realizzazione di nuove linee e l'esecuzione di interventi tecnici finalizzati al ripristino della piena affidabilità della rete. Tali opere si rendono indispensabili a seguito dei danni provocati dall'eccezionale fenomeno meteorologico legato all’ondata di calore che sta interessando l'intero territorio della Sardegna e che ha determinato criticità sulla rete di distribuzione elettrica. E-Distribuzione è impegnata a completare gli interventi nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare un servizio stabile ed efficiente e ridurre al minimo gli eventuali disagi connessi alle attività in corso e ringrazia i cittadini e l’amministrazione comunale per la collaborazione e per la comprensione durante l'esecuzione degli interventi».

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