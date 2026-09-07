Un'inchiesta della Procura farà luce sul tragico incidente costato la vita al 18enne Gabriele Galici, di Cagliari, e all'amico Filippo Corongiu, originario di Monserrato, che sarebbe diventato maggiorenne a ottobre.

All'alba di venerdì sono caduti rovinosamente mentre viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH 125, nella strada che costeggia il lungomare Poetto.

I primi accertamenti hanno escluso che ci siano altre auto coinvolte, ma la sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da far luce sulla dinamica di quanto accaduto: se servirà non è escluso che la pm – terminato il lavoro dei carabinieri – incarichi un esperto per redigere una perizia.

Oggi alle 15, intanto, si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonaria.

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