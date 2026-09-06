Sinnai, bloccata temporaneamente la raccolta della plasticaRaggiunti i limiti di stoccaggio nel centro di conferimento del circuito Corepla. Il Comune sospende il servizio porta a porta e gli accessi all'ecocentro
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E' temporaneamente sospesa anche al Comune di Sinnai la raccolta della plastica. La decisione come da comunicazione del Comune, «a seguito di comunicazione del blocco dell'impianto convenzionato, con conseguente sospensione della ricezione degli imballaggi in plastica – CER 150102 – del circuito Corepla, per raggiungimento dei limiti di stoccaggio.
La raccolta riprenderà appena sarà nuovamente possibile conferire i suddetti rifiuti presso il relativo impianto, attualmente bloccato, che verrà comunicato con un nuovo avviso. La sospensione riguarda sia il ritiro porta a porta che il conferimento presso l'ecocentro Bucca Arrubia e le isole ecologiche di prossimità».