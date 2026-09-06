Maracalagonis, folla alla sagra del pane e del pomodoroAppuntamenti sino a tarda sera
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Folla ieri sino a tarda notte e oggi a Maracalagonis per la Sagra del Pomodoro e del pane organizzata dalla Pro Loco col contributo del Comune e la collaborazione di diverse associazioni locali.
Nella mattinata si è svolta la degustazione di "bruschette con pomodoro" accompagnate dai vini della Cantina di Quartu Sant'Elena con Sede a Maracalagonis e con l'intrattenimento musicale a cura di Melissa Raffo, presso casa Cocco. In corso il pranzo presso Piazza Chiesa a cura della Pro Loco Marese con il seguente menù: malloreddus alla campidanese, petz'e brebei a cassola cun tomata frisca, pane, pomodori, formaggio, uva, dolce, vino o acqua.
Intrattenimento musicale a cura di Melissa Raffo. Dalle ore 18 alle 18, la dimostrazione della preparazione de sa "Cunserva" a cura delle donne della Pro Loco Marese, presso Casa Cocco. Alle 19, Serata itinerante tra le vie del paese con gli ospiti: Gruppo Folk "A Passu Antigu" (Burcei) Gruppo Folk "I Nuraghi" (Sestu). Alle 21, Concerto del gruppo "Moses & Band". Da visitare anche oggi le diverse mostre allestite in paese su temi diversi.