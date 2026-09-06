Una notte d’estate dedicata alle parole, alla letteratura e alla magia della lettura. Sabato 12 settembre, alle 21.30, piazza Garibaldi a Suelli farà da cornice alla quarta edizione di Letture sotto le stelle, appuntamento inserito nel cartellone di Estate Suellese 2026.

L’iniziativa è organizzata dall’Università Trexentese della Terza Età, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Suelli con l’obiettivo di trasformare una serata di fine estate in un momento di incontro e condivisione attraverso la letteratura. Il format è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attraverso la lettura e la recitazione. Poesie, brani letterari, testi di autori del passato e contemporanei, citazioni o composizioni personali: ogni partecipante potrà scegliere le parole che più lo rappresentano e portarle sul palco.

La piazza sarà allestita come un teatro a cielo aperto e accompagnerà il pubblico tra versi, racconti e suggestioni, in un’atmosfera pensata per valorizzare il piacere dell’ascolto e della condivisione. La serata vuole inoltre portare la lettura fuori dai tradizionali luoghi in cui normalmente viene praticata, trasformandola in un’esperienza collettiva e accessibile a generazioni diverse. Un libro, una poesia o anche poche righe potranno diventare l’occasione per raccontare una storia, richiamare un ricordo o condividere un’emozione. Le adesioni dovranno essere presentate entro il 10 settembre 2026. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Università Trexentese della Terza Età al numero 329 3609549.

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