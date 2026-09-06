Controlli dei carabinieri sulle coste del sud: un arresto per rapinaMultato un locale per condizioni igienico-sanitarie non a norma
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Blitz dei carabinieri la scorsa notte lungo la costa cagliaritana con i militari delle Compagnie di Quartu, San Vito e Iglesias.
Nel corso del servizio, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori di droga, in quanto trovati in possesso di qualche grammo di marijuana e hashish.
Due ragazzi, poco più che ventenni, sono stati invece deferiti in stato di libertà perché sottoposti a controllo alla guida senza mai aver mai conseguito la patente.
Il gestore di un esercizio commerciale ispezionato è stato invitato ad adeguare la gestione del proprio esercizio commerciale alle procedure previste dal manuale di autocontrollo aziendale; inoltre è stato contravvenzionato con 2000 euro di multa poiché all’interno di un magazzino dello stesso locale, sono emerse carenze igienico – sanitarie.
Durante l'operazione, un uomo è stato rintracciato e tratto in arresto in quanto, a suo carico, pendeva un ordine di carcerazione per una rapina commessa in provincia di Bergamo.