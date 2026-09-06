Il Sindaco di San Vito Marco Siddi e gli Assessori Scroccu e Cuccu hanno salutato il Capitano Pasquale Striano che lascia il comando della Compagnia dei carabinieri di San Vito perché nominato al comando della Compagnia di Portomaggiore in provincia di Ferrara.

Il Sindaco e gli amministratori hanno rivolto al capitano Striano parole di riconoscenza e apprezzamento per il lavoro svolto nel corso del suo incarico sul territorio, durante il breve incontro è stato sottolineato il rapporto di collaborazione instaurato con le istituzioni locali e l’attenzione costante rivolta alla sicurezza delle comunità dell’area.

Il Sindaco Siddi ha inoltre sottolineato «quanto sia fondamentale la presenza dello Stato e come il capitano Pasquale Striano abbia rappresentato, per il territorio di competenza, un importante punto di riferimento. Ricordando, inoltre, la costante vicinanza dei Carabinieri ai cittadini. Un grosso in bocca al lupo e un augurio di cuore per la nuova nomina e ancora grazie per il lavoro svolto in quest’anno alla guida dei carabinieri».

San Vito è sede del Comando della Compagnia dei carabinieri del territorio.

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