Soleminis, un defibrillatore all’esterno del ComuneIl nuovo dispositivo salvavita automatico è stato posizionato all'esterno del Municipio in un punto accessibile a tutti
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Anche Soleminis diventa comune cardioprotetto grazie all’installazione di un defibrillatore semiautomatico all’esterno del Municipio, in un punto facilmente visibile e accessibile. Uno strumento di grande importanza per la sicurezza e la prevenzione che consentirà di intervenire tempestivamente in caso di emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Il dispositivo salvavita, dotato di sensori, consente di riconoscere immediatamente un arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione o tachicardia ventricolare e di determinare in modo automatico la necessità di un intervento. Il Dae fornisce indicazioni vocali per erogare una scarica elettrica e ripristinare il battito normale. In caso di arresto cardiaco pochi minuti fanno spesso la differenza. La presenza di un defibrillatore diventa per questo di fondamentale importanza.