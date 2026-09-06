Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera. Al comando, al posto del luogotenente Matteo Barbieri, arriva il maresciallo aiutante Augusto Melis. Barbieri (nella foto il seconda da destra) aveva assunto il comando della Tenenza nel 2022 e l’ha tenuto sino allo scorso 31 agosto, quando è andato in pensione. Si è arruolato nel 1985 all’età di vent’anni e ha svolto la sua carriera a Cagliari, prestando servizio sino al 2022 al nucleo di polizia economico-finanziaria occupandosi perlopiù di reati societari e fallimentari. Dal 2022 ad oggi ha guidato con autorevolezza ed equilibrio la Tenenza di Muravera.

Il maresciallo Melis (nella foto il primo da sinistra), muraverese, si è arruolato nel 1993. Dopo aver prestato servizio di polizia doganale al confine comasco con la Svizzera ha prestato servizio nell’allora nucleo di polizia tributaria di Grossetto, occupandosi in particolare di attività in materia fiscale. Dal 2007 è in servizio alla Tenenza di Muravera di cui ha preso il comando dal primo settembre godendo della stima dei superiori e dei colleghi.

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