Marciapiedi a rischio a Quartu in via Silesu proprio davanti alla clinica. La pavimentazione in cemento è distrutta in quasi tutta la lunghezza del passaggio pedonale, tanto che i capitomboli sono dietro l’angolo. Già diverse persone, anche alcuni pazienti diretti alla clinica, sono cadute. Tra l’altro in mezzo al cemento del marciapiede crescono anche le erbacce. Insomma un percorso a ostacoli per le persone che devono raggiungere gli ambulatori per sottoporsi alle cure.

«Non conviene più passare sul marciapiede», dice una passante Elisabetta Loi, «perché rischi davvero di cadere. A me quando capita di passare lì mi sposto nella strada perché è davvero pericoloso. Speriamo che possano fare qualcosa al più presto».

Purtroppo i marciapiedi sono in condizioni critiche in diverse zone della città soprattutto in centro dove il pericolo sono le mattonelle traballanti: è il caso ad esempio di via Marconi, via Porcu, via Cagliari dove ogni giorno passano tantissime persone. In altri casi, come in via Brigata Sassari, nel secondo tratto verso il ponte, la pavimentazione è sollevata e divelta dalle radici degli alberi. È il risultato della piantumazione selvaggia di tanti anni fa quando grandi alberi venivano piantati senza considerare la loro crescita e imbrigliati in piccole aiuole.

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