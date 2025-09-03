Incendio lungo la  Statale 387, in territorio di Selargius: le fiamme  sono divampate da una catasta di masserizie in un terreno a ridosso del campo rom. 

Il  fumo è visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco,  con l'utilizzo  di tre mezzi: le fiamme sono state già circoscritte.

Dopo lo spegnimento del rogo si provvederà alla bonifica del sito, già in passato aggredito dalle fiamme a più riprese. 

© Riproduzione riservata