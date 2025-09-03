l'intervento
03 settembre 2025 alle 17:16
Incendio sulla statale 387 a ridosso del campo romFiamme partite da un cumulo di masserizie, al lavoro i vigili del fuoco
Incendio lungo la Statale 387, in territorio di Selargius: le fiamme sono divampate da una catasta di masserizie in un terreno a ridosso del campo rom.
Il fumo è visibile a chilometri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con l'utilizzo di tre mezzi: le fiamme sono state già circoscritte.
Dopo lo spegnimento del rogo si provvederà alla bonifica del sito, già in passato aggredito dalle fiamme a più riprese.
