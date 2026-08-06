l’emergenza
06 agosto 2026 alle 11:06aggiornato il 06 agosto 2026 alle 11:06
Incendio sui monti di Burcei, tre elicotteri in azioneIl rogo divampato in località Riu de Pinnetta: deciso l’invio di rinforzi dall’alto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Emergenza questa mattina per un incendio scoppiato sui monti di Burcei, in località Riu de Pinnetta.
In una prima fase il direttore delle operazioni di spegnimento, dalla stazione della Forestale di Campu Omu, ha deciso di inviare sul fronte del fuoco un elicottero della base di Villasalto. Ma il supporto alle squadre a terra non è stato sufficiente.
Così sul posto sono stati inviati anche un SuperPuma e un altro elicottero decollato da Pula.
(Unioneonline/E.Fr.)
© Riproduzione riservata