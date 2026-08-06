Emergenza questa mattina per un incendio scoppiato sui monti di Burcei, in località Riu de Pinnetta. 

In una prima fase il direttore delle operazioni di spegnimento, dalla stazione della Forestale di Campu Omu, ha deciso di inviare sul fronte del fuoco un elicottero della base di Villasalto. Ma il supporto alle squadre a terra non è stato sufficiente. 

Così sul posto sono stati inviati anche un SuperPuma e un altro elicottero decollato da Pula. 

(Unioneonline/E.Fr.)

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