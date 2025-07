Il ricavato del memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è devoluto in beneficenza a sostegno dei malati oncologici. Il memorial dedicato al giovane imprenditore di Selegas, caratterizzato da una straordinaria partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini, è stato promosso dalla famiglia Melis in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Selegas.

Sono stati raccolti 7500 euro: di questi 3750 euro, attraverso il coinvolgimento dell’associazione Salute Donna e Salute Uomo, hanno consentito l’acquisto di una sonda ecografica per ecografo portatile insieme a prodotti per i reparti dei pazienti oncologici ed ematologici in corso di trattamento non forniti gratuitamente dal sistema sanitario nazionale; i restanti 3750 euro attraverso l’associazione Giardini di Lu sono devoluti alla Fondazione Veronesi per essere destinati a finanziare una borsa di studio per un medico che si occupi di problemi oncologici. «Se siamo riusciti nel nostro obiettivo – dice Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino – lo dobbiamo alle istituzione e alle associazioni che ci supportano e alle tante persone che ogni anno partecipano al memorial».

Salute Donna e Salute Uomo è un’associazione nazionale con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori e da circa sei anni è presente una sezione in Sardegna. Si occupa di sostegno dei malati e dei familiari, formazione socio-sanitaria, educazione motoria, educazione alimentare, consulenza legale, attività di consulenza e supporto psicologico ai pazienti. L'associazione Il Giardino di Lu è stata fondata nel 2016 da Maria Fois Maglione in memoria di sua figlia Luena, strappata via dalla vita dal tumore ovarico all’età di 37 anni. La Fondazione Umberto Veronesi dal 2003 è un punto di riferimento in Italia per il finanziamento della ricerca oncologica, la promozione della prevenzione e la diffusione delle conoscenze scientifiche.

Il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio. Sono già stati avviati i preparativi per la quarta edizione del memorial che si terrà il 21 settembre, quando per un’intera giornata il piccolo centro della Trexenta farà da richiamo ai tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia. Le strade della zona saranno attraversate da un serpentone colorato di Vespe e 500.

