Sarà una lunghissima notte di fede, di speranza, di richiesta di una grazia.

Il 40esimo pellegrinaggio a piedi da Sinnai a Bonaria sarà preceduto dalla messa solenne che poco dopo la mezzanotte sarà concelebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi nella chiesa di Santa Barbara a Sinnai.

Il programma prevede l'ingresso nella chiesa di Santa Barbara dalle 22,30 del 24 aprile, l'arrivo della fiaccola di Bonaria alle 0,10 e la celebrazione della messa alle 00,15 e quindi, verso l’1,30, l'avvio del pellegrinaggio dalla Piazza chiesa. Prevista anche una prima breve tappa alla periferia del paese dove i viandanti della preghiera si fermeranno per qualche minuto di fronte alla nicchia della Madonna.

Quindi il cammino a piedi verso Bonaria attraverso Settimo, Selargius (con sosta alle 4,30 dai Salesiani), Monserrato, Pirri e Bonaria dove si arriverà verso le 8 del mattino.

Oggi la fiaccola di Bonaria arriverà a Monserrato, raggiungerà poi l’ingresso del carcere minorile di Quartucciu, tornerà a Monserrato dove nella notte inizierà il suo viaggio di ritorno a Sinnai, portata da diversi atleti a piedi.

L’evento, organizzato dall’associazione “Il Segno” e dalla parrocchia, come è noto, sarà trasmesso in diretta da Videolina con la messa dopo la mezzanotte, il pellegrinaggio sino alla periferia di Sinnai e l’arrivo a Bonaria domani mattina alle 8. Subito dopo Videolina riproporrà la Messa celebrata otto ore prima nella parrocchia di Sinnai, consentendo l’ascolto della messa anche a chi è stato impossibilitato a seguirla in diretta.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata