Capodanno folle a Olbia: dopo Marco Mengoni, sul palco vista mare dell'Isola Bianca sale l'artista di Locura. Sarà Lazza ad accompagnare la piazza fino alle prime luci dell'alba dell'anno che verrà.

Reduce dal successo del Locura Tour 2025 che ha registrato il tutto esaurito nei palasport italiani e che ha conquistato le principali città europee, il rapper milanese dal Disco di diamante brinda al 2026 con il capoluogo gallurese.

«Portare un artista del calibro di Lazza nella nostra città per la notte di Capodanno è un segnale forte: Olbia vuole essere protagonista della scena culturale e musicale. Sarà un evento che unirà cittadini e turisti in una grande festa di musica ed è il modo migliore per inaugurare il nuovo anno».

Per l'assessore al Turismo, Marco Balata, «questo concerto rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Olbia: l’arrivo di Lazza farà felici tanti giovani. L’artista è reduce da successi internazionali e da palcoscenici prestigiosi come San Siro e darà visibilità alla nostra città contribuendo ad attrarre visitatori da tutta la Sardegna e oltre».

