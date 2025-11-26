Villaputzu, asfaltata la strada in località Sant'AngeloLavori attesi da tempo che sono stati portati a termine in una decina di giorni
Sono stati ultimati i lavori di bitumazione della strada in località Sant’Angelo, alla periferia sud di Villaputzu. Lavori attesi da tempo che sono stati portati a termine in una decina di giorni.
«Sono inoltre in fase di chiusura – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di diverse strade urbane». In seguito, aggiunge il primo cittadino, saranno ultimati gli interventi relativi alla strada che conduce a Turri Motta e quella che conduce a Su Franzesu, in località Porto Corallo.
In località Sant’Angelo potrebbe essere realizzata anche una bretella temporanea di collegamento con la nuova 125. Lavori che, in quel caso, sarebbero di competenza dell’Anas.