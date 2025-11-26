Colpo in un ristorante del centro di Cagliari, dove un 29enne algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Napoli, con l’intervento immediato della Sezione Radiomobile del NORM di Cagliari. Dopo una breve ricerca, l’uomo è stato rintracciato in piazza Matteotti. Una volta bloccato e messo in sicurezza, è scattata la perquisizione.

Nel borsello che aveva con sé, oltre a qualche banconota e a strumenti per lo scasso, i militari hanno trovato i documenti del proprietario del ristorante. Portato in caserma e completate le formalità, il 29enne è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

