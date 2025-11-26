Cagliari, furto in un locale del centro: arrestato un 29enneL’episodio è avvenuto in via Napoli. Rintracciato dai militari, nel borsello aveva i documenti del ristoratore e contanti
Colpo in un ristorante del centro di Cagliari, dove un 29enne algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di furto aggravato.
L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Napoli, con l’intervento immediato della Sezione Radiomobile del NORM di Cagliari. Dopo una breve ricerca, l’uomo è stato rintracciato in piazza Matteotti. Una volta bloccato e messo in sicurezza, è scattata la perquisizione.
Nel borsello che aveva con sé, oltre a qualche banconota e a strumenti per lo scasso, i militari hanno trovato i documenti del proprietario del ristorante. Portato in caserma e completate le formalità, il 29enne è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.
(Unioneonline/v.f.)