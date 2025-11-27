Due squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per ore per soccorrere un cane e una capra che sono rimasti bloccati a 520 metri d'altitudine nell'area impervia della frazione di Barrancu Mannu nei pressi della zona archeologica della "Tomba dei Giganti" nel territorio del comune di Santadi.

Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia e una squadra SAF (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comando VVF di Cagliari che con tecniche e attrezzature speciali hanno recuperato e infine affidato al proprietario i due animali sani e salvi.

L'intervento, come detto, si è protratto per alcune ore, ed è concluso nel primo pomeriggio di ieri a causa della zona impervia, difficile da raggiungere anche con automezzi fuoristrada.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata