Quasi un milione di euro per la realizzazione della pista ciclo-pedonale nella borgata Olia Speciosa. È il finanziamento che ha ottenuto il Comune di Castiadas nell’ambito del progetto che prevede un collegamento fra tutte le borgate con la ciclabile (costo complessivo 7,6 milioni di euro).

“Il percorso – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - consentirà di migliorare la mobilità locale, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta e collegando in modo sicuro scuole, servizi, aree verdi e spazi pubblici”. Murgioni ringrazia “gli uffici comunali e i tecnici che hanno contribuito alla progettazione e alla candidatura del finanziamento, permettendo al nostro Comune di realizzare un’opera importante per il futuro del territorio”.

La pista di Olia Speciosa sarà lunga circa due chilometri. L’avvio dei lavori è previsto per il mese di maggio 2026, con conclusione entro la primavera del 2027.  

