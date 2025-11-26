Castiadas, 950mila euro per la pista ciclabile di Olia SpeciosaIl Comune ha ottenuto il finanziamento per il collegamento fra tutte le borgate
Quasi un milione di euro per la realizzazione della pista ciclo-pedonale nella borgata Olia Speciosa. È il finanziamento che ha ottenuto il Comune di Castiadas nell’ambito del progetto che prevede un collegamento fra tutte le borgate con la ciclabile (costo complessivo 7,6 milioni di euro).
“Il percorso – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - consentirà di migliorare la mobilità locale, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta e collegando in modo sicuro scuole, servizi, aree verdi e spazi pubblici”. Murgioni ringrazia “gli uffici comunali e i tecnici che hanno contribuito alla progettazione e alla candidatura del finanziamento, permettendo al nostro Comune di realizzare un’opera importante per il futuro del territorio”.
La pista di Olia Speciosa sarà lunga circa due chilometri. L’avvio dei lavori è previsto per il mese di maggio 2026, con conclusione entro la primavera del 2027.