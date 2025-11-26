La notizia è arrivata subito a Sinnai, riportata anche dal Settimanale della parrocchia di Santa Barbara. «Il Carmelo ha un nuovo frate carmelitano scalzo: Damiano Cuccu, 22 anni di Sinnai».

Damiano è entrato in noviziato con il nome di "Fra Damiano della Visitazione". La vestizione è avvenuta nella cattedrale della Madonna delle Laste", a Trento: il fatto straordinario è anche un altro: a presiedere la cerimonia è stato Padre Gabriele Biccai, parroco di Sinnai Carmelitano scalzo.

«Col nuovo abito - ha scritto padre Gabriele nel Settimanale della parrocchia -, Damiano si è rivestito di Cristo, per irradiarne la dolce presenza ovunque vada; d’altronde la sua giovialità non è nascosta a nessuno che lo conosca: anche il suo cognome religioso riguarda la Visitazione, il caldo annuncio di Maria Santissima che, con la sua sola presenza, ha saputo portare Gesù alla cugina. E a Maria, lo affidiamo, coscienti che, rinnovando con lei ogni giorno il “sì!” di Trento, Dio trasformerà la sua innata solarità sinnaese in un continuo annuncio di pace. Auguri Fra Damiano». Negli ultimi due anni Damiano ha frequentato Teologia in seminario a Cagliari.

