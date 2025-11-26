A Mandas Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio dedicato a LawrenceL’evento è giunto alla 17esima edizione
Il Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio, dedicato allo scrittore britannico David Herbert Lawrence, si conferma anche quest’anno un appuntamento di riferimento per il dibattito culturale attorno al viaggio e all’identità dei territori. Il tema scelto per questa edizione, “Non siete sole”, si propone di mettere al centro dell’attenzione del dibattito la figura femminile: la letteratura può essere un importante strumento di emancipazione e di consapevolezza sociale contro la violenza sulle donne. «La prima giornata del Festival si è conclusa con una bella serata gremita e che ha visto il riconoscimento verso le donne protagoniste nelle associazioni locali - ha detto il sindaco Umberto Oppus. Una grande grazie di cuore a Gabriella Pisano dell'associazione Margherita per il suo brillante intervento sulla necessità dell’impegno quotidiano contro la violenza sulle donne».
Ricco il programma di domani, giovedì 27 novembre: alle 17, nella sala conferenze del Museo Archeologico, “Il viaggio di D.H. Lawrence e Frieda tra Cagliari e Mandas: storia e presente” con la blogger Valentina Ragazzo che dialogherà con la bibliotecaria Elena Fernandez Garcia. Alle 17.30 presentazione del libro di Susanna Lavazza “Dal buio alla luce. Il bisso marino e Chiara Vigo” (edizioni Cartabianca): sarà presente l’autrice che dialogherà con la protagonista Chiara Vigo e Valentina Ragazzo. Alle 18 assegnazione del Premio Speciale Lawrence 2025 a Chiara Vigo, maestra di tessitura del bisso, con la seguente motivazione: “La sua quotidiana attività, da fiera donna di Sardegna, nella conservazione storica dell’arte, della cultura e della tradizione della lavorazione del bisso. Un vero e proprio viaggio nella tutela della nostra identità”. Consegneranno il premio le presidenti delle associazioni locali: Acli, Airone, Cif, Mariposa, Olimpia Mandas, Kreos e Sezione Mandas Associazione Diabetici.