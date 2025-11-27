Maltrattamenti e violenza sessuale: Siliqua, 54enne finisce in carcereL’uomo era ai domiciliari dopo una serie di vessazioni nei confronti della moglie, ma non ha rispettato la misura ed è stato condotto a Uta
I Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 54enne, già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, eseguita dai Carabinieri di Siliqua il 19 settembre 2025, in relazione a un procedimento penale avviato a seguito della querela presentata presso la Stazione Carabinieri di Iglesias dall’allora coniuge.
In quella circostanza la donna aveva denunciato di essere stata vittima, per circa tre anni, di atteggiamenti vessatori e comportamenti persecutori, culminati in un grave episodio di violenza sessuale verificatosi nel giugno 2024.
Dopo gli accertamenti, l’uomo era stato posto ai domiciliari, ma l’uomo non ha rispettato la misura, dunque l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento nel carcere di Uta.
