Appuntamento domani mattina (giovedì) alle 9, presso Casa Dessy a Settimo San Pietro sul convegno “Sinergie contro il bullismo”, promosso dall’"Associazione Città di Settimo Cultura e Sport" con il patrocinio del Comune. L’incontro sarà moderato da Mariano Argiolas e Marinella Arcidiacono. Interverranno Velio Schirru, presidente dell’ASD Città di Settimo; Stefano Porcu, psicologo, psicoterapeuta e pedagogista; Davide Secci, esperto del tema; Danilo Littarru, psicologo clinico, pedagogista e referente per il bullismo al Liceo Pitagora di Selargius; Alessandra Ortu, docente referente per bullismo e cyberbullismo; Maria Iole Nieddu, docente dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro; il Sindaco di Settimo, Gigi Puddu; e l’Assessore alle Politiche Sociali, Nicoletta Pitzalis. Saranno presenti anche i "Peer Educator"del Liceo Pitagora di Selargius. Nel corso dell’iniziativa, docenti, specialisti e rappresentanti delle istituzioni approfondiranno le cause del bullismo e individueranno strategie efficaci per prevenirlo e contrastarlo. Velio Schirru, presidente dell’ASD Città di Settimo, evidenzia il ruolo determinante delle attività sportive e culturali nella lotta al disagio: <Lo sport e la cultura sono strumenti fondamentali per incidere sulla comunità, contrastare fenomeni così allarmanti e offrire ai giovani reali opportunità di integrazione>. Schirru ricorda inoltre che da tre anni l’associazione porta avanti un progetto che unisce attività sportive — dal calcio al basket — a iniziative sociali e culturali, come incontri tematici, presentazioni di libri e percorsi di inclusione rivolti a ragazzi e famiglie: <Il nostro obiettivo è creare contesti nei quali le persone possano crescere, sentirsi parte della comunità e trovare alternative concrete a situazioni di disagio>.

