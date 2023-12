Ha 23 anni e un grave disagio psichico che è alla base della sua vita tribolata. Dovrebbe stare in una struttura che gli garantisca un percorso riabilitativo e terapeutico, eppure passerà il Natale nel carcere di Uta, luogo non adatto per seguire casi come il suo.

E non è un’opinione della Garante, lo pensa anche il direttore del carcere e ci sono diverse ordinanze della magistratura che indicano la necessità tassativa di ricovero nella Rems.

«La Rems è quello che ci vuole per lui, la Residenza esecutiva misure di sicurezza è anche vicina, a Capoterra, è accreditata per accogliere sino a un massimo di 16 persone e gli ospiti hanno la possibilità di partecipare a percorsi terapeutici, riabilitativi e abilitativi su misura per lui», è l’appello di Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna.

La Garante è andata a fargli visita in diverse occasioni e ora ha scritto una lettera inviata tra gli altri alla Asl di Sassari – Dipartimento di saluta mentale e al Dap – Provveditorato Sardegna.

A Capoterra non c’è posto per lui, la struttura è piena e il ragazzo è in lista d’attesa. Quanto tempo ci vorrà non è chiaro, dunque per il giovane si prospetta un Natale dietro le sbarre. «Occorre una soluzione provvisoria», è l’accorato appello della Garante.

La Asl di Cagliari non può intervenire, il ragazzo non risiede nel Sud Sardegna e la competenza territoriale è della Asl di Sassari: «Ma finora – spiega Irene Testa – non ci sono stati riscontri. Speriamo che arrivino al più presto, perché il ragazzo non può rimanere ‘parcheggiato’».

Un sos chiaro e diretto: «Il detenuto si trova in condizioni critiche che richiedono un interessamento tempestivo e volto ad attuare il principio costituzionale di tutela della dignità umana».

«Come già ha fatto più volte il direttore del carcere di Uta Mauro Porcu – conclude la Garante – sollecito gli organi sanitari di individuare quanto prima una struttura psichiatrica residenziale ad alta intensità terapeutica».

