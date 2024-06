In un clima di infinita commozione si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai i funerali di Maria Dolores Cannas, la mamma di 57 anni uccisa domenica pomeriggio nella sua abitazione dal figlio Andrea.

Grandissima la commozione quando il corteo funebre ha raggiunto il sagrato della parrocchia col marito della donna, la figlia Francesca, gli altri familiari stretti. Ad attendere il feretro anche la sindaca Barbara Pusceddu accompagnata dal capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale.

Toccanti le parole di don Carlo Frau, parente della famiglia Tidu, che ha ripreso il Vangelo di San Marco.

«Mamma Dolores – ha detto il sacerdote - è già in cielo, ha già perdonato il figlio Andrea. Ora deve essere lui chiedere anche il perdono del Signore. Questa è una storia che ci rattrista, che ha addolorato profondamente tutta la comunità di Sinnai. Ora è mamma Dolores a volgere dall'alto le sue attenzioni sulla sua famiglia».

Martedì sera tra le strade di Sinnai c'è stata anche una fiaccolata. «L'abbiamo fatta – ha detto il parroco, padre Gabriele Biccai - in segno di speranza. Anche una piccola fiaccola deve essere vista come una piccola speranza per un futuro migliore. Se ne avverte davvero la necessità».

© Riproduzione riservata