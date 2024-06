È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Tidu, il il ventisettenne accusato di aver accoltellato a morte la madre, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, nella casa di famiglia in via Monte Genis, a Sinnai, nel pomeriggio di domenica.

Il giudice Giorgio Altieri ha convalidato l’arresto del giovane, accogliendo immediatamente la richiesta sia del difensore, Roberto Zanda, che del pubblico ministero, Enrico Lussu. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che il ragazzo già da tempo avesse evidenziato problemi di natura psicologica, sebbene non abbia mai fatto ricorso a medici.

La casa del delitto e, nei tondi, Andrea Tidu e Maria Dolores Cannas

Il delitto potrebbe essere dunque maturato in un quadro che solo l’esperta Irene Mascia, nominata dal giudice (anche per stabilire la capacità di stare in giudizio del ventisettenne), potrà accertare. E non sarebbe riconducibile quindi, come filtrato ieri pomeriggio, alla degenerazione di una lite legata al divieto di utilizzo dell’auto di famiglia che sarebbe stato opposto dalla madre al figlio.

