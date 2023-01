Intervenire nel caso di incidenti era il suo mestiere, per un orribile destino è morto proprio sulla strada.

Angelo Pinna, 37 anni, di Orani, questa mattina era a Cagliari per lavoro – gestiva una ditta di soccorso stradale – quando, per motivi in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nello schianto sulla 554 tra due auto e un camion, in direzione Quartu appena dopo il ponte Emanuela Loi al bivio di Monserrato e Sestu.

L’uomo è rimasto schiacciato nella sua Volkswagen Golf. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre in ospedale sono finiti i conducenti di una delle due macchine e del tir.

Pinna aveva una bambina di tre anni. Grande il cordoglio nel piccolo paese del Nuorese, che si stringe intorno ai familiari.

«L'ho visto crescere - racconta il sindaco Marco Ziranu - Un ragazzo vispo quando era piccolo e ora un gran lavoratore e padre di famiglia. La comunità è scossa».

Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e squadre dell'Anas.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata