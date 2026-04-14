Tre panetti di hashish, un macchinario per il confezionamento e cinquecento euro in banconote di vario taglio. Sono bastati agli agenti della Questura di Cagliari per arrestare un uomo di 62 anni di Settimo San Pietro.

L’operazione risale a ieri pomeriggio. Nell’ambito di una serie di controlli antidroga nell’hinterland di Cagliari, i Falchi della squadra mobile hanno effettuato una perquisizione nella casa dell’uomo trovando 180 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, il materiale per confezionare la droga e banconote di vario taglio che secondo gli agenti sarebbero il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato infatti tratto in arresto con l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Al termine del processo con rito direttissimo il giudice ha deciso per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

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