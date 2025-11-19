Ha urtato un cinghiale mentre transitava sulla 131, l’ennesimo incidente con un animale che ha tagliato la strada ad un automobilista.

È successo questa mattina, intorno alle 11.30, al chilometro 182, nel tratto di strada tra Mores e Siligo. L’auto è rimasta seriamente danneggiata e la bestia ferita, non gravemente, è finita nella cunetta. Per fortuna il conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Anas per garantire la sicurezza della strada insieme alla polizia stradale, oltre ad una pattuglia della forestale che ha chiesto l’intervento dei medico veterinario.

Nel rispetto della procedura, specie quando l’animale è ancora vivo a seguito di incidente, si è chiesto l’intervento del settore ambiente della ex Provincia per la rimozione del cinghiale.

Ancora una volta, in considerazione degli ultimi incidenti mortali, si pone il problema degli animali selvatici che attraversano le strade mettendo in pericolo la vita degli automobilisti e di coloro che percorrono le arterie particolarmente trafficate.

