Domani, venerdì 21 giugno, alle 19 in piazza Municipio, ci sarà l’insediamento del Consiglio comunale. All’ordine del giorno il giuramento della sindaca Paola Casula e la nomina della Giunta. C’è curiosità nel centro al confine della Trexenta e del Medio Campidano per conoscere i nomi degli assessori che faranno parte dell’esecutivo chiamato a governare il paese nel prossimo quinquennio. Seguirà un momento conviviale con la popolazione.

È il terzo mandato consecutivo per Casula, che a capo della lista civica “Guasila per tutti/e” è stata confermata sindaca di Guasila con il 53,7 per cento dei consensi. Una differenza di voti, rispetto al suo avversario, Giantonio Orrù ("Uniti per Guasila - Progetto civico"), di 115 preferenze. La neoconsigliera regionale di “Sinistra futura” ha ottenuto 819 voti, mentre il candidato di “Uniti per Guasila” 704 (il 46,22 per cento dei voti validi).

Nella squadra vincitrice c’è da registrare lo splendido risultato di Erica Arriu, la più votata con 122 preferenze. «Guasila ha scelto la continuità e noi ci impegneremo a portare avanti i progetti avviati, per restituirli appieno nella piena fruibilità di tutti i guasilesi», ha detto la prima cittadina. Domani, con l’insediamento dell’assemblea consiliare, il terzo mandato avrà inizio.

© Riproduzione riservata