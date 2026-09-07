A Guasila entra nel vivo la festa della Madonna del Rimedio, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità della Trexenta. I festeggiamenti, iniziati il 4 settembre, proseguiranno fino al 15 settembre con un calendario di appuntamenti che intreccia fede, tradizione e identità locale. Oggi, lunedì 7 settembre, è in programma uno degli appuntamenti più solenni. Alle 17.45 sarà recitato il Santo Rosario, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta da don Luigi Castangia, animatore presso il Seminario Arcivescovile di Cagliari e docente della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Al termine della celebrazione, il simulacro della Madonna del Rimedio sarà accompagnato nella tradizionale processione lungo le vie del paese, rinnovando un rito che ogni anno coinvolge profondamente la comunità guasilese.

La giornata di domani, martedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, prevede il Santo Rosario alle 7.30 e la Santa Messa alle 8. Alle 10.30 si terrà invece la Messa solenne presieduta da don Gianmarco Lorrai, parroco e rettore del Santuario. I festeggiamenti si concluderanno martedì 15 settembre. Alle 17.45 il Santo Rosario e alle 18.30 sarà celebrata la Messa solenne, presieduta da don Samuele Mulliri, vicario parrocchiale di San Pio X a Cagliari e collaboratore della Collegiata di San Giacomo. A seguire, la processione conclusiva con il simulacro che partirà dal Santuario per attraversare via Roma, piazza Trexenta, via Segariu, via Serrenti, via Grazia Deledda, via Marconi, via Carducci e via Vergine d'Itria, prima del rientro al Santuario.

Una festa che, anno dopo anno, richiama fedeli da tutta la Trexenta e rappresenta per Guasila non soltanto un importante appuntamento religioso, ma anche un momento di forte appartenenza collettiva. Attorno al simulacro della Madonna del Rimedio si rinnova infatti una tradizione capace di coinvolgere generazioni diverse, custodendo riti e consuetudini profondamente radicati nella storia del paese. A curare l'organizzazione dei festeggiamenti sono il comitato composto da Marcello Cirina e Chiara Cocco, gli obrieri Edoardo, Francesco, Nicolò e Simone e le prioressine Maria Gaia e Valentina, impegnati nel portare avanti una tradizione che continua a rappresentare uno dei momenti più importanti dell'anno per la comunità di Guasila.

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