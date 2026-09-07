l’opera
07 settembre 2026 alle 15:13
Isili, al via il cantiere nella piscina della Comunità MontanaSeicentomila euro destinati alla copertura sostenuta da cavi d’acciaio
Al via a Isili la prima tranche di lavori che riguardano la piscina al coperto della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
Seicentomila euro che serviranno per la sistemazione della copertura tenuta da cavi d'acciaio. Questa esternamente resterà uguale, mentre all'interno la parte in acciaio sarà sostituita dal legno.
A breve si interverrà anche all'interno per riqualificare l'impianto e restituirli alle Comunità del territorio.
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