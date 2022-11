Si sono introdotti in una casa disabitata e hanno lasciato armi e droga, i carabinieri non sono riusciti ad individuarli.

È successo stanotte a Guasila, dove i militari della locale Stazione sono intervenuti in via dei Mille dopo una telefonata al 112. Alcuni passanti avevano segnalato l’effrazione del cancello d'ingresso della casa disabitata, che è di proprietà degli eredi di una donna del 1912 ormai morta nel 1993.

I carabinieri si sono introdotti nell’abitazione. Non hanno trovato persone, ma in compenso hanno rinvenuto: una pistola semiautomatica calibro 7,65, matricola abrasa, una scatola con 50 cartucce e otto panetti di hashish per un peso complessivo di 770 grammi.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, ma nel sopralluogo non sono stati trovati elementi o tracce utili ad identificare i responsabili. Gli stessi militari parlano di una situazione «molto strana» e fanno sapere che saranno effettuate indagini di carattere tecnico sul materiale trovate per poter risalire ai responsabili.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata