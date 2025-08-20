Denuncia per maltrattamento di animali per un allevatore 70enne di Guasila. Nella serata di ieri, su segnalazione al 112 da parte di alcuni cittadini, l’intervento dei carabinieri nell’abitazione dell’uomo.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato due cani meticci legati con cavi estremamente corti e stretti, tanto da limitarne gravemente i movimenti. Le condizioni hanno evidenziato chiari elementi riconducibili a un quadro di maltrattamento.

Il servizio veterinario dell’ASL di Sanluri, allertato dai militari, ha poi confermato lo stato di sofferenza degli animali: disposto quindi il sequestro e il trasferimento in un canile di Ortacesus, dove i cani potranno ricevere cure e assistenza adeguate.

Per il proprietario è scattata la denuncia a piede libero.

(Unioneonline/v.l.)

