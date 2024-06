Disavventura a lieto fine per una cagnolina in grossa difficoltà dopo essere caduta nel canale di Guasila. Ad accorgersi di lei, e in particolare della sua testolina spuntare dall’acqua, è stato Alberto Lampis mentre percorreva in bici la strada parallela al canale che si trova nel territorio al confine con Guamaggiore.

Lampis, componente dell’associazione sportiva dilettantistica Bike Tour 4 Mori di Guasila nata nel 2009 per organizzare escursioni e appuntamenti in mountain bike, si è fermato per rendersi bene conto di quella che era la situazione e ha chiamato i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente per salvare dall’acqua la sfortunata cucciolona.

«A suo modo è stata una bella esperienza – ha detto Lampis –, mentre proseguivo il mio percorso in mountain bike affiancando il canale, ho visto questo povero animale accidentalmente precipitato in acqua. Non sapendo come intervenire ho chiamato il 115 e in un lampo sono arrivati gli eroi, i vigili del fuoco, che senza esitare e in tutta sicurezza hanno portato in salva la cagnolona».

L’appassionato ciclista ha condiviso le foto e la storia a lieto fine nei social con gli amici e i compagni di squadra della Bike Tour 4 Mori.

