Una grande assemblea pubblica per discutere di sanità e diritto alla salute, lavoro e politiche occupazionali, pensioni e tutele per i pensionati con maggiori difficoltà economiche, povertà e proposte di legge per il sostegno ai meno fortunati. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre, a partire dalle 17 nell’auditorium comunale di via Manzoni 8 a Guasila, quando cittadini, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni territoriali si confronteranno sulle varie tematiche oggetto di discussione dell’assemblea “La via maestra – Insieme per la costituzione”. L'iniziativa è promossa dalla Cgil Cagliari.

I lavori prenderanno il via con la relazione introduttiva di Luigi Polastri (segretario generale Spi Cgil Cagliari) e proseguiranno con gli interventi dei sindaci dei Comuni della Trexenta (tra i quali la padrona di casa, sindaca di Guasila Paola Casula), degli attivisti, dei rappresentanti delle associazioni e dei delegati sindacali. «L’obiettivo è quello di porre l’attenzione su una serie di problematiche molto sentite nel territorio, a partire dai temi della sanità e dello stare bene», sottolinea Lodovico Pilia, segretario della lega Spi di Senorbì. La conclusione dei lavori è affidata a Simona Fanzecco (segretaria generale Cgil Cagliari).

