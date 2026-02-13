Sinnai, villaggio delle mimose al buio: gli alberi abbattuti dal vento hanno provocato danni sulle linee elettricheSul posto i vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una decina di grossi pini sradicati dal maestrale di ieri si sono abbattuti sulla linea elettrica aerea dell'Enel al Villaggio delle mimose sulla vecchia Orientale sarda, con diverse abitazioni attualmente ancora al buio.
Pesanti i disagi per i residenti.
Sul posto da diverse ore stanno operando i Vigili del fuoco di Cagliari e operai dell'Enel cercando di ripristinare il servizio elettrico.
Sul posto anche la Polizia locale di Sinnai e i volontari del Masise.
Alcune strade del villaggio sono chiuse al traffico delle auto. L'obiettivo è liberare le linee elettriche per consentirne il ripristino.