Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Sestu, per martedì 17 febbraio i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte negli incroci tra via Alessandro Manzoni e le vie Dante, Leopardi e Dessì. Durante i lavori, tra le 8.30 e le 16.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Manzoni, Foscolo, Grazia Deledda, Dante, Fratelli Mannu, Quasimodo, Dessì, vico Dessì e Leopardi: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata