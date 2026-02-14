Anche una parte del centro abitato di Muravera è senza energia elettrica ormai da due giorni.

La zona interessata è quella dell’ingresso nord del paese, dalla caserma della polizia stradale sino a via Tigellio Cucca. Il Comune di Muravera, in stretto contatto con Enel, spiega le difficoltà che ci sono per ripristinare la corrente: «La caduta di diversi alberi – sottolinea l’amministrazione comunale - determinata dalle forti raffiche di vento ha provocato il danneggiamento e in alcuni casi il tranciamento dei cavi elettrici che sono finiti a terra. Per tutelare l’incolumità pubblica Enel ha messo in sicurezza ma purtroppo ha interrotto l'erogazione dell'energia elettrica».

Nello stesso tempo sono stati attivati interventi con ditte specializzate per la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza delle zone coinvolte. Il Comune ha inoltre richiesto al gestore della rete anche l'utilizzo di un generatore per ridurre i disagi ai residenti e alle attività commerciali.

Le operazioni risultano particolarmente complesse anche per le condizioni meteorologiche ancora avverse: sul territorio permane l’allerta arancione e le previsioni non indicano un miglioramento immediato. I black out interessano anche altre zone del Sarrabus, da Castiadas sino a Santa Maria (Villaputzu).

Una situazione di grave disagio per migliaia di cittadini.

© Riproduzione riservata