Un grosso eucaliptus è crollato sulla via Sagittario a Torre delle Stelle ostruendo l'intera carreggiata dell'importante arteria della località turistica.

Per fortuna al momento della caduta non transitavano pedoni né auto. L'albero è stato poi rimosso.

Nella zona il vento ha soffiato ieri per diverse ore provocando danni anche in altre località del litorale sino a Villasimius e Quartu.

