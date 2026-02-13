Maltempo
13 febbraio 2026 alle 20:45
Torre delle Stelle, la furia del vento sradica una pianta di eucaliptus: strada bloccata, nessun feritoDisagi per gli automobilisti in via Sagittario
Un grosso eucaliptus è crollato sulla via Sagittario a Torre delle Stelle ostruendo l'intera carreggiata dell'importante arteria della località turistica.
Per fortuna al momento della caduta non transitavano pedoni né auto. L'albero è stato poi rimosso.
Nella zona il vento ha soffiato ieri per diverse ore provocando danni anche in altre località del litorale sino a Villasimius e Quartu.
