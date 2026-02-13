La zona di Feraxi, una delle borgate più suggestive del Comune di Muravera, è senza energia elettrica da oltre 30 ore. Una situazione insostenibile per i residenti della borgata.

«Siamo senza corrente – spiegano - e qui tutto funziona con la corrente. E dunque siamo anche senza acqua e senza riscaldamento». Difficile anche cucinare un pasto caldo «perché in tanti – aggiungono – hanno il piano di induzione. Poi il cibo nei congelatori e nei frigoriferi inizia ormai a deteriorarsi». Da parte di Enel distribuzione un continuo gioco al rinvio: «Da questo pomeriggio ci stanno rimandando di ora in ora, adesso non è davvero più possibile proseguire così. Non possiamo neanche lavarci».

Oltre alla zona di Feraxi l’energia elettrica dalle 14 di ieri manca anche a San Giovanni e, nel Comune di Villaputzu, in una parte del quartiere di Santa Maria. Un disastro provocato dalla tempesta di vento che ieri ha investito il Sarrabus. Le squadre di Enel sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile.

I residenti della zona al buio però rilanciano: «Noi delle borgate siamo sempre gli ultimi e i dimenticati anche per questioni di primaria importanza».

Nel Sarrabus ci sono anche gravi disservizi idrici: a Muravera in gran parte del paese (sempre a causa di un guasto elettrico) l’acqua da questa mattina arriva a bassa pressione o non arriva del tutto.

© Riproduzione riservata