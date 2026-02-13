Si svolge domani pomeriggio (sabato), il “Carnevale Settimese”: una tradizione che si ripete su iniziativa della Pro Loco e del Comune.

La partenza è prevista per le ore 16 dalla Casa Dessì, nella centralissima via Gramsci. Prevista la partecipazione di carri allegorici e di maschere singole e in gruppo.

Si annunciano, insomma, un pomeriggio e una serata intensi anche con appuntamenti di animazione per bambini, la caccia alle marmotte, il tiro al bersaglio gonfiabile”, uno spettacolo con le bolle giganti e i palloncini modellabili.

E, poi, le zeppole per tutti, giochi musicali, la pentolaccia, il Baby dance e la premiazione della maschera più bella.

