Saranno ultimati presto, forse entro la primavera, i lavori di recupero della palestra comunale di Burcei. Prevista una spesa di 75mila euro. Il progetto esecutivo relativo ai lavori di "adeguamento normativo e messa in sicurezza della palestra” dell’importo complessivo di 626mila euro, è stato avviato nel 2022 col contratto d’appalto e con l’inizio dei lavori.

Proprio durante i lavori, sono sorte diverse problematiche di natura strutturale non previste nel contratto principale, risolte peraltro con la redazione di idonee perizie di variante. Da questo intervento erano rimasti esclusi i lavori di finitura interne delle pareti dell’area di gioco e altre opere riguardanti gli spogliatoi. Lavori che saranno ora realizzati con una spesa di 75mila euro, ricavati con una variazione al bilancio.

«Un intervento finale che -assicura il sindaco Simone Monni- potranno essere ultimati in tempi abbastanza brevi. Potremo così avere un impianto funzionale».

© Riproduzione riservata