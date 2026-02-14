La notte scorsa a Villasor, un uomo a bordo di un’auto rubata ha perso il controllo del veicolo schiantandosi in una rotatoria e poi è fuggito a piedi, abbandonando l’auto in mezzo alla strada. A segnalare l’incidente è stato un cittadino che ha contattato il 112, segnalando quanto aveva appena visto in via Matta.

Il testimone ha detto di aver assistito all’incidente, che ha coinvolto una Fiat Punto di colore scuro. Inutile il tentativo di prestare soccorso al conducente, descritto come un ragazzo di circa vent’anni: il giovane infatti è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l’episodio: il veicolo era infatti stato appena rubato a Serramanna. Il proprietario, rintracciato dai militari, ha confermato il furto, precisando che il mezzo era stato parcheggiato in una via del centro abitato.

La macchina, che ha riportato alcuni danni dopo lo schianto, è stata recuperata e restituita. In corso le indagini per identificare il giovane e chiarire la dinamica della fuga.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata