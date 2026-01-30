Il Consiglio comunale di Guamaggiore ha approvato con voti unanimi il bilancio per il triennio 2026-2028, mantenendo invariati l'Imu e l'addizionale regionale e comunale Irpef senza introdurre nuovi aumenti fiscali. Una scelta che mira a garantire la stabilità economica per i cittadini e le imprese locali, in un contesto di incertezze economiche globali.

«Abbiamo deciso di non aumentare le imposte - ha detto il sindaco Nello Cappai - per non gravare ulteriormente sui nostri concittadini, pur continuando a garantire una gestione responsabile delle risorse. Il bilancio prevede inoltre significativi investimenti, tra cui contributi per l’acquisto e la ristrutturazione delle prime case, destinati alle comunità sotto i 3.000 abitanti. La Regione Sardegna ha stanziato 50mila euro per questi interventi».

In bilancio anche risorse per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, la costruzione di loculi cimiteriali, l'efficientamento energetico delle strutture comunali e lo sviluppo territoriale sostenibile.

«Gli investimenti in efficienza energetica e sviluppo sostenibile- ha commentato ancora Nello Cappai- sono cruciali per il futuro del nostro Comune. Vogliamo costruire una Guamaggiore più moderna e vivibile. Non è previsto ricorso all'indebitamento, un segno di responsabilità nella gestione finanziaria del Comune, che punterà esclusivamente su risorse proprie per finanziare i progetti. Il nostro obiettivo è continuare a investire nel miglioramento della qualità della vita, senza compromettere la stabilità economica del Comune».

In sintesi, il bilancio 2026-2028 del Comune di Guamaggiore si caratterizza per una gestione oculata delle risorse, mantenendo stabile la pressione fiscale e puntando su progetti di sviluppo sostenibile e di manutenzione del patrimonio pubblico.

© Riproduzione riservata