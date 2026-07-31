Una mattinata dedicata al decoro e alla cura di uno degli spazi pubblici più frequentati del paese. Il Comune di Guamaggiore chiama a raccolta cittadini e associazioni per una giornata di volontariato in programma domani, sabato 1° agosto, con ritrovo alle 6 del mattino all'ingresso del campo sportivo comunale di via Trexenta.

L'iniziativa, intitolata "Insieme per il nostro paese", punta a coinvolgere la comunità nelle operazioni di pulizia e sistemazione dell'impianto sportivo. L'amministrazione invita i partecipanti a portare con sé buste e guanti per la raccolta dei rifiuti e, per chi ne dispone, anche un decespugliatore, utile per il taglio dell'erba e la manutenzione delle aree verdi.

L'appuntamento rientra nelle iniziative promosse dal Comune per favorire la partecipazione civica e la cura condivisa dei beni pubblici, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso azioni concrete. Sulla locandina che promuove l'iniziativa campeggia lo slogan: «Un piccolo gesto di oggi per un grande risultato di tutti». L'obiettivo è coinvolgere quante più persone nella sistemazione del campo sportivo, punto di riferimento per l'attività sportiva e la socialità del paese.

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