La strada indipendente nella musica è tortuosa, ma nell'Isola fioriscono realtà che non si lasciano spaventare facilmente: è una delle più recenti tra esse è l'etichetta di Soleminis Cpt Records, che questo sabato dalle 21 celebra il primo anno di Rock Fest al Cueva Rock di Quartucciu. Sul palco, le band di scuderia Cpt Crazy Party, Smokey Gunner e Avalon.

Tre anime sonore diverse, ma unite dall'energia rock senza tempo: a partire dai cagliaritani Avalon, nati dall'incontro di Luca Piras (voce), Federico Pilia (chitarra solista), Alessandro Ledda (basso), Giorgio Marras (chitarra ritmica) e Sara Pintus (batteria), portati insieme dal comune per il sound classico del genere, tra hard rock, prog melodico e tanta nostalgia. L'esordio "Dreamscape Odyssey" è uscito lo scorso dicembre, con un'ottima recensione dalla critica inglese e col quale hanno rappresentato l'Italia alla finale Hard & Heavy dell'Odyssea Band Clash, lo scorso giugno in Romania.

Loro concittadini sono gli Smokey Gunner, gruppo sorto intorno al cantante e chitarrista Thomas de Candia, autore di tutti i brani del gruppo e affiancato da Mauro Marras (chitarra), Luca Ibba (basso) e ancora una volta Pintus (batteria). Con uno stile che ibrida punk melodico, suoni garage e chiare ispirazioni britpop e rock'n'roll, il quartetto ha pubblicato quest'anno il debutto in studio "Love, Sex & Loneliness", oltre a essere stato ospite di Sanremo Rock nel 2023.

Durante la serata viene inoltre allestito il banchetto di Cpt, dove è possibile a tutti depositare una demo del proprio progetto musicale da proporre all'etichetta.

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